Оренбург, , 15:47 — REGNUM В Оренбургской области по представлению прокурора усилено наказание по уголовному делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что жительница Адамовского района приобрела 30 бутылок спиртосодержащей жидкости и продавала их местным жителям. В состав алкоголя входил ядовитый метиловый спирт. В результате употребления суррогата один мужчина скончался.

Суд первой инстанции приговорил фигурантку к условному сроку, назначив полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, и штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Гособвинение обжаловало приговор, посчитав его мягким. Апелляционный суд изменил наказание с условного на реальное. Женщин проведет в исправительной колонии общего режима полтора года и заплатит штраф в размере 50 тыс. рублей.