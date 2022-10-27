Москва, , 15:47 — REGNUM В связи с приоритетностью цифровой трансформации РФ как национального проекта IT-специалисты могут рассчитывать на более стабильную занятость, меньшее количество рисков по сравнению с другими профессиональными группами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель факультета бизнеса «КАПИТАНЫ» РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарья Стюрина.

«Несмотря на то, что льготная ипотека уступает в списке преимуществ для IT-специалистов добровольному медицинскому страхованию, оплате обучения и компенсации затрат на спорт, ее популярность в Москве выросла по нескольким факторам.

В первую очередь сегодня временно не наблюдается дефицит в IT-кадрах, а наоборот приток. Это связано с высвобождением персонала из иностранных компаний, ушедших с рынка.

По данным Минцифры, в Москве работает 29% российских IT — компаний. Перейдя в российские компании, у сотрудников появилась возможность воспользоваться льготной ипотекой.

Безусловно, на повышение спроса данной услуги влияет и растущая инфляция, и понизившиеся цены на рынке недвижимости.

Некоторые банки, например, увеличили максимальную сумму кредита по ипотеке до 30 млн рублей в городах с населением от 1 млн человек. Для сравнения, в других регионах России максимальная сумма составляет 15 млн рублей», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, среди регионов России лидером по выдаче льготной ипотеки IT-специалистам стала Москва. За девять месяцев 2022 года выдано 1129 кредитов на сумму 14,3 млрд рублей.

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