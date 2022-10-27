* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 27 октября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат сообщили журналу Art Newspaper, что культовые сооружения «Яав» и «Хаммоме-Мусайихо» будут восстановлены с помощью швейцарского фонда в течение следующих шестнадцати месяцев.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

Баня «Хаммоме-Мусайихо» была построена в XIX веке, а синагога «Яав» — в начале ХХ века. Эти здания имеют историческую ценность.

Синагога была повреждена в результате протечки воды из близлежащей канализации, её закрыли для посетителей восемь лет назад. Здание было отреставрировано Институтом Ага Хана в 2009 году, но впоследствии сильно пострадало.

Залмай Сафа, глава отдела по охране древностей департамента информации и культуры Герата, сказал журналу: «Это культурно-историческое место, которое больше не используется в качестве места отправления культа, и правительство охраняет его. Несмотря на то, что власть сменилась, исторические места по-прежнему охраняются, и это не имеет никакого отношения к религиозным вопросам».

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после реставрации синагога будет открыта для публики как музей, но баня будет использоваться по своему прямому назначению.

Восстановление этих двух объектов стоит около 500 тыс. долларов. Затраты оплатит швейцарский фонд «Алеф».

В городе Герат проживала большая община евреев, которые в основном покинули Афганистан в период после образования Израиля и до коммунистического переворота 1978 года.