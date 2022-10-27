Будапешт, , 15:46 — REGNUM Грузия и Венгрия географически далеки друг от друга и имеют много различий, но есть между ними и много общего. Это заявление 27 октября сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште.

Виктор Орбан kremlin.ru

«Оба наших народа имеют богатую историю, богатые культурные традиции, у нас уникальные языки. Эту культуру и этот язык мы должны сохранить на благо наших народов и их истории. Мы должны сделать все, чтобы передать это богатое наследие будущим поколениям», — сказал Обран.

Он сообщил, что в ходе переговоров с Гарибашвили была достигнута договорённость провести в следующем году встречу правительств двух стран. Обран отметил, что Венгрия рассчитывает на поставки электроэнергии из Азербайджана, которые планируется проводить через территории Грузии и Румынии.

Напомним, Гарибашвили 26 октября прибыл с официальным визитом в Венгрию.

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