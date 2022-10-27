Херсон, , 15:45 — REGNUM На линии соприкосновения в Херсонской области обстановка не изменилась, киевские нацисты несут большие потери. Об этом 27 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На линии разграничения ситуация остается без изменения границ и эшелонов обороны. Укронацисты несут большие потери в силе и технике», — написал он в своём сообщении.

При этом Стремоусов подчеркнул, что ситуация в Херсоне 27 октября также не изменилась, хотя боевики ВСУ попытались обстрелять город из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Система ПВО сработала, отразила четыре ракеты, летящие на Херсон. Никаких повреждений в городе нет», — пояснил заместитель врио губернатора области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на данный момент в городе Херсон и соседних населённых пунктах после начала перемещения ещё осталось около половины жителей.