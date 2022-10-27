Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Темпы роста экономики США продемонстрировали в третьем квартале небольшой рост после шести месяцев падения, сообщает 27 октября со ссылкой на данные министерства торговли страны The Hill.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Бюро экономического анализа, валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос в годовом исчислении на 2,6% в период с июля по сентябрь по сравнению с падением на 1,6% во втором квартале и на 0,6% в третьем квартале 2022 года.

Это означает, что если бы темпы роста в третьем квартале продолжались 12 месяцев, к концу этого времени экономика США выросла бы на 2,6%. Согласно оценкам, экономисты ожидали, что в третьем квартале ВВП США вырастет в годовом исчислении на 2,3%.