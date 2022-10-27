Вашингтон, 27 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Темпы роста экономики США продемонстрировали в третьем квартале небольшой рост после шести месяцев падения, сообщает 27 октября со ссылкой на данные министерства торговли страны The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По данным Бюро экономического анализа, валовой внутренний продукт (ВВП) США вырос в годовом исчислении на 2,6% в период с июля по сентябрь по сравнению с падением на 1,6% во втором квартале и на 0,6% в третьем квартале 2022 года.

Это означает, что если бы темпы роста в третьем квартале продолжались 12 месяцев, к концу этого времени экономика США выросла бы на 2,6%. Согласно оценкам, экономисты ожидали, что в третьем квартале ВВП США вырастет в годовом исчислении на 2,3%.