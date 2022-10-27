Симферополь, 27 октября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Ограничение на пребывание в лесах граждан, а также на въезд в них транспорта продлено в Республике Крым с 26 октября на 21 календарный день. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенний Крым

Ограничения продлены в целях обеспечения пожарной безопасности в лесном фонде региона. На территории лесного фонда запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ. Посещение лесов гражданами также запрещено, за исключением специально оборудованных мест отдыха.

Особый противопожарный режим действует в Крыму с 20 мая. По данным крымского МЧС, 28–31 октября на территории в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.