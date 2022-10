27 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Андрей Сафонов, , 16:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин во вторник, 25 октября, провёл заседание созданного при правительстве РФ координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил на фоне спецоперации на территории б. УССР, сообщает в своей трансляции ИА REGNUM. Принятые ключевые для будущего всей страны решения при должном вдумчивом подходе к их реализации способны трансформировать экономику страны и избавить её от всё ещё имеющих место пережитков неоколониального статуса. Для чего требуются деньги и грамотный подход к их распределению, то есть — бюджетное планирование. Чем с 26 октября и занимается Госдума, начавшая обсуждать проект федерального бюджета на 2023−2025 годы.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Скепсис и уже привычное диссидентство со стороны финансово-экономического блока правительства тоже не заставило себя ждать: как заявил глава Минфина Антон Силуанов, разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для российской экономики большую опасность, чем внешние санкции. Которые для существующей пока модели нашей экономики воистину губительны, что извиняет сугубый, чисто бухгалтерский консерватизм главы нашего Минфина. Но модель нашей экономики, похоже, меняется, пока что (почти — увы!) не по нашей инициативе: в полном соответствии с цитатой из кинокомедии «Кавказская пленница» — советской кинематографической классики: «Тот, кто нам мешает, — тот нам поможет» ©.

Речь пойдёт об МВФ, начавшем противостояние с ЦБ РФ, глава которого — Эльвира Набиуллина, как правило, возглавляет дуэт с Антоном Силуановым в бурных дискуссиях о странноватом для прочих жителей страны поведении нашего «финансового блока». Не раз и не два деятельность нашего Центробанка подвергалась вполне справедливой критике в СМИ, в том числе и в публикациях ИА REGNUM. Главной претензией были вновь и вновь даваемые Банком России поводы подозревать себя в нежелании помогать росту российской экономики под предлогом борьбы с инфляцией через регулирование ключевой ставки ЦБ.

Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Рост которой непременно отражался и на росте ставок по банковским кредитам для отечественного бизнеса и населения на фоне и без того растущей их закредитованности. А её снижение, наоборот, нивелировалось аппетитами отечественных банков (подконтрольных регулятору, то есть тому же ЦБ), не принося выгоды более никому. Таким образом, образовывался замкнутый круг, безотказно «трансформирующий» ключевую ставку в продовольственную уже инфляцию в соотношении один к двум; а то к трём и выше, в зависимости от значимости других обстоятельств и прочих поводов. Как правило, к поводам (а они для нашего бизнеса, особенно малого и среднего, важнее причин) относились колебания курса рубля к доллару, и если с падением курса рубля всё понятно, то повышение цен на фоне усиления рубля оправдывать можно было только лишь высокой ставкой банковского кредита, а потому виноватым во всех бедах опять получался ЦБ РФ.

Получалась довольно занятная историческая параллель — ведь фактическое доминирование на территории бывшего СССР иностранной валюты уже имело место и ранее. Только вот называлась валюта та «рейхсмаркой», и курс её к советскому рублю в то время и на тех территориях, оккупированных фашистской Германией, был постоянен: один к десяти. Притом что до войны во внешнеэкономической деятельности он стабильно равнялся одной рейхсмарке к двум советским рублям, а если считать через кросс-курс с британским фунтом стерлингов — то и вообще один к одному (по данным The Statesman’s Year Book. London and C., 1941 — в изложении одного из блогеров).

Констатируя очевидное, уместно напомнить, что в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы РФ; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие и обеспечение стабильности финансового рынка России. Об иных, не финансовых сферах речи, как видим, не идёт и не шло изначально. Согласно тому же закону, Банк России не отвечает по обязательствам государства, в том числе и золотовалютными резервами нашей же страны. Зато, как депозитарий в национальной валюте, подотчётен МВФ. А в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» Банк России в числе своих основных функций также является и депозитарием средств Международного валютного фонда в валюте Российской Федерации, осуществляет операции и сделки, предусмотренные статьями Соглашения Международного валютного фонда и договорами с Международным валютным фондом. Причём Россия должником этого подконтрольного США Фонда давно уже не является, а наоборот — приходится ему соучредителем и даже кредитором. А инструкции МВФ исполнял и исполняет куда даже прилежнее, чем прочие, в том числе погрязшая в долгах бывш. УССР.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева IAEA Imagebank

И вот здесь, на фоне СВО, начинается самое интересное. Как сообщает 15 октября издание «Коммерсантъ», Сергей Марченко стал главой совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда на 2023 год. Такое назначение произошло впервые с момента вступления бывш. УССР в эти организации, то есть впервые за 30 лет. А уже через две недели после столь значимых перестановок в банковской сфере Запада (США расположены восточнее РФ — А. С.) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина попала под санкции США и Великобритании. Как сообщает Forbes, по мнению Лондона, Набиуллина занимается управлением экономикой России в условиях «военной спецоперации» и распространением рубля на «контролируемых Россией территориях [бывш. УССР]». Вашингтон же считает, что Набиуллина защищала Кремль от последствий санкций с 2014 года. И это притом что ещё в 2016 году Эльвира Набиуллина вошла в список лучших глав ЦБ по версии американского журнала Global Finance вместе с руководителями центральных банков Великобритании, Израиля, Тайваня (также — Ливана, Парагвая, Перу и Филиппин).

Назначение Сергея Марченко на столь высокие для финансового мира Запада должности в тот же день, 15 октября, едко прокомментировал телеграм-канал «Политика Аналитика»: «Официально! МВФ и Всемирному банку конец!». А телеграм-канал «Мобилизационная экономика» в тот же день прокомментировал собственный поиск в «Яндекс. Картах»: «Представительство Международного валютного фонда в Москве. Больше не работает».

Данные поиска в сервисе «Яндекс. Карты» по запросу «Представительство Международного валютного фонда в Москве» Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Столь молниеносный ответ России на провокацию с назначением представителя киевского режима на должность главы МВФ и Всемирного банка, если таковой действительно имел место, вселяет надежду на будущее нашей финансовой системы, да и страны в целом. Вместе с тем возникает настоятельное требование о законодательной корректировке роли МВФ в деятельности нашего ЦБ, тем более что за «первым звонком» (см. выше) того же 15 октября сразу же прозвучал и второй: как сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на Bloomberg, Россию нужно исключить из Международного валютного фонда и G20, однако Оттава мало что может сделать в этом вопросе, заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд. Дед которой, Михайло Хомяк являлся добровольным пособником нацистов на территории Польши во время Второй мировой войны. Занимал должность главного редактора газеты «Краковские вести» и поддерживал дружеские отношения с «главнокомандующим» нацистской прессы в Польше — Эмилем Гасснером.

То есть за неимением иных козырей нашими «западными партнёрами» продолжает разыгрываться пусть мятая и безбожно краплёная, но проверенная временем «бандеровская карта». Проверенная в идеологической борьбе, она внедряется и в сферу мировых финансов, которая такого «ковида» вряд ли переживёт. И, скорее всего, курс доллара к российскому рублю будет интересовать наших граждан не более, чем курс «рейхсмарки» к рублю советскому; сначала — на освобождённых территориях, а затем — и вообще.

Обретение финансовой цитадели, то есть восстановление нашего суверенитета над нашим же Центральным банком, похоже, началось. Исход из тридцатилетнего рабства, возможно, близок к завершению. Что не означает прекращения или ослабления борьбы, для которой нужны силы и средства. Особенно — финансовые…