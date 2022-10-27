Москва, , 15:41 — REGNUM Думаю, что рассуждать о судьбе Зеленского и его ближайшего окружения имеет смысл только в одном аспекте: сможет наша страна добиться проведения над нацистским киевским режимом международного судебного процесса или не сможет, отметил 27 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию французских СМИ,

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало, В. Зеленский стал слишком обременителен для США и является для них «чемоданом без ручки», пишет французское издание VA.

«Мой прогноз на сегодня: не сможет, разве что — над второстепенными фигурами. Впрочем, и это уже будет немало. Всё остальное не важно. Убьют Зеленского, кто убьёт и так далее…

Важно, какими будут границы остатков бывшей УССР, которые останутся под контролем Запада, и кто лучше сможет распорядиться этими остатками: Россия превратит их до поры до времени в тяжёлую обузу для США и из европейских союзников или они — в плацдарм для подготовки нового наступления на нашу страну.

Сначала приемлемые для нас границы надо закрепить военными действиями. Затем, на фоне усугубляющихся последствий для Западной Европы её собственной политики в отношении нашей страны, — начать говорить с Западом по проблеме изменения характера современных международных отношений, которые политикой США подведены к кромке мировой войны. Частью этих переговоров и станет вопрос о статусе остатков бывшей УССР, которые пока России не нужны», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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