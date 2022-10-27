Москва, 27 октября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Думаю, что рассуждать о судьбе Зеленского и его ближайшего окружения имеет смысл только в одном аспекте: сможет наша страна добиться проведения над нацистским киевским режимом международного судебного процесса или не сможет, отметил 27 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию французских СМИ,

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как сообщало ИА REGNUM, В. Зеленский стал слишком обременителен для США и является для них «чемоданом без ручки», пишет французское издание VA.

«Мой прогноз на сегодня: не сможет, разве что — над второстепенными фигурами. Впрочем, и это уже будет немало. Всё остальное не важно. Убьют Зеленского, кто убьёт и так далее…

Важно, какими будут границы остатков бывшей УССР, которые останутся под контролем Запада, и кто лучше сможет распорядиться этими остатками: Россия превратит их до поры до времени в тяжёлую обузу для США и их европейских союзников или они — в плацдарм для подготовки нового наступления на нашу страну.

Сначала приемлемые для нас границы надо закрепить военными действиями. Затем на фоне усугубляющихся последствий для Западной Европы её собственной политики в отношении нашей страны — начать говорить с Западом по проблеме изменения характера современных международных отношений, которые политикой США подведены к кромке мировой войны. Частью этих переговоров и станет вопрос о статусе остатков бывшей УССР, которые пока России не нужны», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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