Кабул, , 15:40 — REGNUM В кабинете министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принято решение о разработке золотого рудника в уезде Чах-Аб афганской провинции Тахар. Об этом сообщает Afghanistan International.

Самородок золота fill

Решением экономической комиссии кабинета министров было приказано исследовать возможность добычи золота в уезде Чах-Аб. Результат исследования должен быть представлен на следующем заседании кабинета.

Министерство горнорудной промышленности и нефти предыдущего правительства Афганистана подсчитало, что запасы золота в уезде Чах-Аб составляют 260 тонн.

В последние 20 лет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняли в получении доходов от незаконной добычи полезных ископаемых Афганистана.

Кроме того, часто публиковались сообщения о том, что радикалы контрабандой переправляют минеральные ресурсы Афганистана в Пакистан.

Теперь они сосредоточились на добыче полезных ископаемых на законных основаниях. Министр горнорудной промышленности Шахабуддин Делавар заявил ранее, что началась разработка 150 различных месторождений.