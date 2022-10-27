Уфа, , 15:44 — REGNUM 700 человек с боевым опытом, прошедшие горячие точки высказали желание вступить в башкирский добровольческий батальон им. Салавата Юлаева. Об этом 27 октября доложил полковник в отставке, участник боевых действий на Северном Кавказе Артур Юмагужин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, сообщил глава региона в телеграм-канале.

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Хабиров пояснил, что, когда Юмагужин выступил с инициативой формирования для участия в спецоперации добровольческого батальона им. Салавата Юлаева, была достигнута договоренность о том, что, если эта идея найдет поддержку у жителей Башкирии, руководство республики обязательно поможет.

«Сегодня Артур Галимьянович доложил мне, что о своем желании вступить в батальон заявили уже 700 человек, это люди с боевым опытом, прошедшие горячие точки», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что руководство региона держит свое слово и берем на себя обязательства во всем помогать третьему батальону из Башкирии.

«Это для нас большая честь. Обеспечим техникой, обмундированием, всем необходимым, причем не только на этапе формирования, но и в последующем. Им будут положены те же выплаты, что и участникам батальонов им. Шаймуратова и Доставалова, а на членов их семей будут распространяться все те меры поддержки, которые мы приняли в отношении семей военнослужащих — участников СВО», — пояснил глава региона.

Он отметил, что руководство республики отвечает за этих воинов перед их родными и близкими, перед Башкирией, как и за всех, кто сейчас выполняет свой воинский долг.