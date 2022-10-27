Москва, , 15:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по аграрным вопросам вместе с правительством РФ при обсуждении во втором чтении законопроекта об инвестквотах на вылов биоресурсов рассказать о юрисдикции рыбопромышленных компаний, которые работают в России, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если это наши отечественные компании, это одно. Если это оффшорные компании, коллеги, мы с этим должны бороться. Мы приняли с вами решение в отношении компании ТЕКО. Вы задумайтесь, все те компании, которые добывают нефть, газ, обязали зарегистрироваться в Российской юрисдикции. А почему у нас другой подход в отношении тех, кто использует ресурсы океана, морей?», — сказал он.

Володин отметил, что все то, что добывают в стране, принадлежит народу.

«Они получают квоты, но, чтобы принадлежало всем, давайте возьмём и обяжем зарегистрироваться в России, чтобы здесь оставалась добавленная стоимость. И правильно правительство предлагает. Надо заводы строить, суда строить. И будем обсуждать», — добавил спикер Госдумы.

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