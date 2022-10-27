Херсон, , 15:36 — REGNUM На данный момент в городе Херсон и соседних населённых пунктах после начала перемещения ещё осталось около половины жителей. Об этом 27 октября заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал врио главы региона, перемещение жителей города и расположенных рядом населённых пунктов продолжается.

«Агломерация насчитывала более 320 тыс. человек — это сам Херсон и населенные пункты на правобережье, поэтому людей в городе и близлежащих населенных пунктов на этот момент по нашим подсчетам остается 150-170 тысяч», — сказал он.

При этом Сальдо уточнил, что перемещённые с правого берега Днепра люди останутся в безопасных районах, «пока не будет одержана победа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Петровский район Донецка.