Кишинёв, 27 октября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Полиция Молдавии призывает жителей страны соблюдать меры безопасности во время отсутствия освещения на улицах в тёмное время суток, отключенного для экономии электричества. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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Жителям рекомендуют освещать путь фонариками или телефонами, не выходить на проезжую часть и носить светоотражающие элементы на одежде. Кроме того, рекомендуется ходить группами, не носить большие суммы денег и держать сумки так, чтобы их было сложней вырвать.

«Если вы заметили, что за вами следят, двигайтесь по густонаселенным районам, даже если это означает смену маршрута», — говорится в рекомендациях.

Напомним, в Молдавии в связи с дефицитом электроэнергии вводят меры экономии. В Кишинёве уличное освещение стали включать на час позже, чем это необходимо, а включать на час позже.