Москва, , 15:34 — REGNUM Валютные ограничения для ряда операций, связанных с движением капитала нерезидентов, действуют еще с весны, и новый документ президента РФ лишь конкретизирует некоторые из них, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Деньги

«Список, содержащийся в распоряжении правительства №357-рп, не является исчерпывающим с формальной точки зрения, в число кредитных организаций с иностранным участием не попали ряд банков, акционерами которых в числе прочих являются компании с российским капиталом, формально зарегистрированные за рубежом.

Причин для этого две: либо юрисдикции регистрации не относятся к числу недружественных, либо российские конечные бенефициары не вызывают сомнений. Таким образом, в отношении кредитных организаций даже при составлении списка продемонстрирована избирательность, что представляется оправданным в нынешних условиях.

Впрочем, возможность для принятия индивидуальных решений заложена и в самом разрешительном механизме при работе с банками, владельцами которых, полностью или частично, являются нерезиденты. Поэтому, по большому счету, достаточно было бы простого требования на общий запрет всех сделок с акциями и долями нерезидентов в российских кредитных организациях, с возможностью их индивидуального одобрения в конкретных случаях. Ближайшие месяцы покажут, насколько эффективной окажется данная мера», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, 45 банкам с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств временно запрещено совершать сделки.

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