Москва, , 15:32 — REGNUM Законопроект о нормативах потребления воды внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, инициатива направлена в комитет нижней палаты парламента по ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Вода из-под крана Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект вводит норму потребления коммунального ресурса (коммунальных услуг) в сфере холодного и горячего водоснабжения — определенное количество (объем) холодной (питьевой) и горячей воды, которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, сверх которого поставки холодной (питьевой) и горячей воды осуществляются по экономически обоснованному тарифу.

Одновременно предлагается исключить из запрета на повышение размера платы граждан за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

Предполагается, что правительство России будет регулировать порядок установления и применения нормы потребления в сфере холодного и горячего водоснабжения.

Авторам видится, что норма потребления должна быть выше либо равна нормативам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, устанавливаемых высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.

Норма потребления подлежит применению в домах, оснащенных коллективными и (или) индивидуальными приборами учета.

Таким образом законодатели намерены стимулировать экономное расходование воды.

Распоряжением на то время премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в апреле 2014 года отменено введение социальной нормы по водоснабжению, отоплению и газоснабжению.