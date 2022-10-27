Казань, , 15:42 — REGNUM В III квартале 2022 года в Татарии выявлен 81 денежный знак с признаками подделки. По данным Национального банка по РТ, это на 45% меньше предыдущего квартала.

Фальшивая купюра и заготовки Пресс-служба управления МВД по Татарии

По-прежнему среди фальшивых купюр большая часть приходится на банкноты номиналом 5 тыс. рублей (60 штук), номиналом 2 тыс. рублей выявлено 12 штук подделок, 1 тыс. рублей — семь штук, 100 рублей — одна штука. Также обнаружена поддельная 10-рублевая монета.

Среди банкнот иностранных государств выявлены две купюры номиналом 50 и 100 долларов США.

Ранее ИА REGNUM передавало, в банковской системе России в III квартале 2022 года было обнаружено вдвое меньше поддельных рублей, чем за аналогичный период прошлого года.

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