Москва, 27 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Несмотря на заявление парламента ФРГ о невозможности использовать вторую нитку «Северного потока — 2», российская сторона считает иначе, заявила корреспонденту ИА REGNUM член совета молодых учёных РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Гейнц.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

«Вторая нитка «Северного потока — 2» не повреждена и может обеспечить соответствующие поставки газа в случае принятия необходимых юридических решений со стороны Европы относительно её сертификации и снятия ограничений.

Еще шесть месяцев назад сам трубопровод «Северный поток — 2» был полностью готов к работе, но немцы приостановили сертификацию, при этом не запретили его работу законодательно. Тогда еще работал «Северный поток – 1», так что ситуация вполне позволяла не торопиться.

Сегодня ситуация уже другая. Компания Nord Stream AG заявила, что сроки восстановления СП-1 и СП-2 пока точно неизвестны. И было бы логично возобновить поставки газа по нетронутой нитке в свете энергетического кризиса.

Но, возможно, со стороны Европы теперь есть опасения относительно безопасности оставшейся нитки «Северного потока – 2», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению немецкого правительства, после взрывов использование второй нитки трубопровода «Северный поток — 2» («СП — 2») невозможно по техническим причинам.

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