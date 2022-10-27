Кабул, , 15:26 — REGNUM «Фонд гуманитарной помощи» раздал инвалидные коляски людям с ограниченными возможностями в афганской провинции Нимроз, состоящим на учете. Об этом сообщает «8 Собх».

Инвалидная коляска – не приговор Марина Круглякова © ИА REGNUM

По словам сотрудника учреждения, многие проблемы этих людей будут решены. Фонд намерен начать этот процесс и в других провинциях.

Из-за длительных войн Афганистан входит в число стран с самым большим количеством инвалидов. Война и насилие до сих пор уносят жизни и здоровье афганского народа.

Хотя некоторые зарубежные организации и учреждения помогают людям с ограниченными возможностями в удовлетворении их потребностей, этого недостаточно.

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