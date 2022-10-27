Тегеран, 27 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Строительство нового исследовательского ядерного реактора мощностью в 10 мегаватт начал Иран в городе Исфахан, расположенном в центре страны. Об этом 27 октября сообщает агентство Tasnim.

Chuansong.me Атомный реактор

Уточняется, что в церемонии открытия проекта строительства нового реактора участвовал главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

При этом отмечается, что новый реактор — бассейнового типа, он будет работать на пластинчатом топливе 20-процентного обогащения и предназначен для производства применяемых в медицине и промышленности радиоизотопов, а также для развития исследований в области нейтронного излучения и испытания материалов для ядерного топлива.

Также подчёркивается, что проектирование и строительство реактора ведут исключительно специалисты из Ирана.

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