Донецк, 27 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 27 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:45 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:00 боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град».