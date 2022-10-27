Москва, 27 октября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Киевский режим призывает другие страны к разрыву отношений с Москвой, однако сам пользуется преимуществами участника СНГ, сообщила 27 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она считает это примером «политического двуличия» преступного киевского режима, поскольку он требует от других государств обострения и разрыва отношений с Россией.

«Многие считают: раз их представителя на уровне президента или министра иностранных дел или даже посла не присутствуют на саммитах, советах министров иностранных дел, значит, там нет [Киева]. Ничего подобного, она там есть. И все преимущества, которые даёт эта организация, а это огромное количество преимуществ, всеми этими благами они пользуются», — сказала Захарова.