Тбилиси, 27 октября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Евросоюз старается способствовать тому, чтобы Грузии провели судебную реформу. Об этом 27 октября заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Администрация президента Грузии Павел Герчинский и Саломе Зурабишвили

«Крайне важно, чтобы судебная система в Грузии была очень профессиональной и независимой», — сказал Герчинский.

Он отметил, что Брюссель внимательно наблюдает за данным процессом. На вопрос журналистов, как он оценивает продвижение властей по выполнению рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС, Герчинский ответил, что пока рано давать оценку.

«Это будет в следующем году. Первая оценка будет от Еврокомиссии, затем её обсудят европейские лидеры, после чего будет принято решение, какими будут следующие шаги», — сказал посол.

Напомним, в июле при парламенте Грузии были созданы рабочие группы по проведению реформ в рамках выполнения 12 условий получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. 3 октября на рассмотрение парламента был внесён законопроект о судебной реформе.