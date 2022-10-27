Джакарта, 27 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Губернатор Бали Вайан Костер ограничит деятельность в ряде районов во время проведения саммита G20, сообщает CNN Indonesia.

Тирта Гангга – водный дворец на Бали, Индонезия

«Реализация серии встреч саммита G20 должна проходить гладко, комфортно, безопасно, мирно и успешно», — заявил Вайан Костер.

Ограничения на общественную деятельность будут введены в районе Кута, Южная Кута, Бадунге и Южном Денпасаре с 12 по 17 ноября 2022 года. Ограничения на общественную деятельность касаются сферы образования, учреждений, традиционную церемониальную деятельность, религиозную деятельность. Обучение в школах и вся офисная деятельность на Бали будет проходить в онлайн формате.

Лидеры стран G20 соберутся на Бали 15–16 ноября 2022 года.