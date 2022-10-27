Госдума приняла закон о новых обязанностях собственников рынков
Москва, 27 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязанности компании, управляющих рынками, проверять, как арендаторы соблюдают законодательство при устройстве на работу иностранцев или лиц без гражданства, передает корреспондентИА REGNUM27 октября.
Напомним, документ был внесён в качестве спутника к инициативе по уточнению административной ответственности за использование труда иностранных работников на торговых объектах в нарушение норм миграционного законодательства.
Так, устанавливается обязанность управляющей розничным рынком компании и ее должностных лиц обеспечивать соблюдение лицами, заключившими с такой компанией договоры о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений, правил привлечения к трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства.