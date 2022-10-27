Москва, 27 октября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязанности компании, управляющих рынками, проверять, как арендаторы соблюдают законодательство при устройстве на работу иностранцев или лиц без гражданства, передает корреспондентИА REGNUM27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Напомним, документ был внесён в качестве спутника к инициативе по уточнению административной ответственности за использование труда иностранных работников на торговых объектах в нарушение норм миграционного законодательства.

Так, устанавливается обязанность управляющей розничным рынком компании и ее должностных лиц обеспечивать соблюдение лицами, заключившими с такой компанией договоры о предоставлении складских, подсобных, административно-хозяйственных и иных помещений, правил привлечения к трудовой деятельности в России иностранных граждан и лиц без гражданства.