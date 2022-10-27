Воронеж, , 15:20 — REGNUM Реконструкция парада, который прошёл в Воронеже осенью 1941 года, состоится 6 ноября. Об этом в телеграм-канале написал глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

Эпизод сражения за Воронеж, произошедшего в 1942 году. Участники реконструкции Марина Каширская © ИА REGNUM

«Воронеж — прекрасный, особенный город и в настоящем, и в героическом прошлом. Один из трех городов, в которых 7 ноября 1941 года прошли военные парады. В тяжелейших обстоятельствах в Москве, Куйбышеве (ныне Самара) и Воронеже состоялась демонстрация военной мощи страны, ставшая идеологической победой над страшным врагом. По центральной площади нашего города прошли войска Юго-Западного фронта, которыми командовал бывший нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко», — написал Кстенин.

Реконструкцию проведут у центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». 6 ноября в 12:00 по Ленинскому проспекту промаршируют реконструкторы в форме бойцов стрелковых дивизий, полка НКВД СССР, добровольческого коммунистического полка, сражавшихся за Воронеж в годы Великой Отечественной войны, а также пройдут парадные расчеты юнармейцев из образовательных учреждений города, кадетских корпусов, курсантов ведомственных вузов силовых структур и другие. Также в реконструкции примет участие колонна техники времен Великой Отечественной войны — реактивный миномёт «Катюша», грузовик ЗИС-5, бронеавтомобиль, автомобиль ГАЗ-67 с пушкой-«сорокопяткой», советский тяжелый мотоцикл М-72.

Кстенин подчеркнул, что парад приурочат не только к его годовщине, но и к юбилейному Дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, который будет отмечаться 25 января 2023 года.