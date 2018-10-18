Президент РФ Владимир Путин 27 октября в Москве принимает участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в 2022 году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выступление российского лидера впоследствии будут изучать, читать и перечитывать. Он также отметил, что после выступления Путина последуют дискуссия и ответы на вопросы.

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