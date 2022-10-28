Москва, 28 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 октября в Москве принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в 2022 году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин выступил с большой программной речью по теме форума, ответил на многочисленные вопросы модератора дискуссии и участников Валдайского клуба.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

Подробности о выступлении президента и реакции на него — в трансляции ИА REGNUM.