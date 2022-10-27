Москва, , 15:19 — REGNUM Китай сейчас находится в сложной ситуации — усиливаются ограничения со стороны США, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Например в октябре 2022 года США ввели ограничения на поставку компонентов для производства полупроводников и одновременно ограничивают использование готовых чипов производства Китая.

Ранее Нэнси Пелоси посетила Тайвань с официальным визитом, что также вызвало волну недовольства в руководстве Китая.

Си Цзиньпинь подобными заявлениями пытается сбалансировать «повышенный градус» в отношениях США в целях снижения рисков введения новых ограничений.

Китай старается проводить сдержанную политику — без резких «маневров». Во многом этим объясняется эффективное развитие экономики Китая и политическая стабильность в его руководстве», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствовать повышению стабильности в мире.

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