Кострома, , 15:26 — REGNUM Депутаты думы города Костромы одобрили предоставление 50% скидок на питание в школах для детей мобилизованных и участников специальной военной операции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок и военный Наталья Диева

Кроме этого для сыновей и дочерей призванных на 50% снизят плату за детские сады. В год из бюджета города на эти цели будут тратить около 11 млн рублей.

Льготы на питание включены в региональный план оказания поддержки семьям мобилизованных, скидки для них должен предусмотреть каждый город и район области. Их размер главы муниципалитетов определят самостоятельно.

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