Кабул, , 15:22 — REGNUM Генеральный инспектор Госдепартамента США заявил, что за девять месяцев, прошедших после вывода американских войск из Афганистана, внешнеполитическое ведомство проигнорировало 325 тыс. электронных писем от своих афганских коллег. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно отчёту, количество непрочитанных электронных писем по состоянию на май 2022 года показывает, что обращения их авторов к американцам были напрасными.

Газета «Вашингтон Таймс» также написала, что после жалоб на то, что эти электронные письма остались без ответа, генеральный инспектор Госдепартамента США заявил, что ведомство проигнорировало 325 000 электронных писем.

Некоторые из непрочитанных сообщений относятся к августу 2021 года, периоду до ухода последних американских солдат.

Также сообщается, что у властей США есть большое количество запросов, около 300 000, которые связаны со специальными иммиграционными визами.

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