Санкт-Петербург, 27 октября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Двум промышленным предприятиям Северной столицы выдадут льготные займы на 200 млн рублей. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе Смольного. Займы производствам предоставит Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM На промышленном предприятии

Одним из получателей является АО «ЦНИИ «Электрон», предприятие разрабатывает и выпускает фотоэлектронные приборы и устройства. Фонд одобрил заём на 166 млн 180 тыс. рублей. Эти деньги потратят на закупку оборудования для увеличения мощности производства.

Вторым предприятием, которому одобрили заём, стало ЗАО «Петерпайп». Ему Фонд перечислит почти 32 млн рублей. Они пойдут на приобретение оборудования в целях запуска нового производства по изготовлению фитингов для соединения полиэтиленовых труб. ЗАО «Петерпайп» осуществляет поставки не только в жилищно-коммунальные и теплоэнергетические комплексы Петербурга, но и Ленобласти, Татарии и регионов Центральной части России.

«Сегодня одна из важных задач городского правительства — поддержать промышленность, в том числе предприятия, продукция которых позволяет нарастить уровень нашей импортонезависимости. Необходимо поощрять их усилия по техническому перевооружению и модернизации предприятий», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что Петербург внедряет меры поддержки бизнеса и предприятий. Ранее Беглов заявил, что на докапитализацию Фонда развития промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса добавят три млрд рублей.