Москва, , 15:16 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, позволяющий мобилизовывать лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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В настоящее время призыву по мобилизации не подлежат граждане, осужденные за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, тайное сотрудничество с иностранным государством, шпионаж, вооруженный мятеж.

Госдума также в третьем чтении приняла закон, согласно которому добровольцы смогут привлекаться к выполнению отдельных оборонных задач во время мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов и во время контртеррористических операций.

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