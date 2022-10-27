27 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 15:44 — REGNUM Заявление экс-сотрудника Белого дома Пола Крейга Робертса по поводу того, что российский президент Владимир Путин смог предотвратить планы США лишить Россию выхода к Черному и Средиземному морям, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди сожалеют, что американец не дружит с историей.

Запад против России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Почему советники Белого дома становятся такими умными, только когда «экс»?» — спрашивает Константин Славнов.

«Вся майданная каша для того и варилась, чтобы под всплеск ненависти к России выгнать ЧФ из Крыма и разместить там флот НАТО. Киевские террористы теперь это яростно отрицают, а если припрешь фактами, начинается игра «А шо такого, ну стояли бы и стояли, вам то шо?» — поделилась мнением Дарья Семенова.

«Крым, по сути, всегда был российским, правильно и вовремя вернули», — считает Андрей Карпов.

«С Крымом Путин красиво щёлкнул по клюву американской курице», — поддержал Юркен.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, правильно поступил президент! И дело не только в Крыме. Россия — не ресурсный придаток для Запада! Они поняли, что Россия окрепнет и будет представлять, по их мнению, угрозу. И стоит отметить то, что Китай выбрал дружбу с Россией, а не наглость и высокомерие США», — поддерживает Светлана.

«Да уж, если бы не Путин, нам всем уже надо было бы в лучшем случае учить английский, а в реалиях — батрачили бы на дядю Сэма. Этот же гегемон — США —пожирает и угнетает всех. Пол-Европы уже на карачках перед США ползает», — считает Роман Корабчинский.

«Ну вот! Еще два ядерных учения — и они всю территорию б. УССР признают российской!» — иронизирует Степан Разин.

«Россия должна вернуть себе всё, что завоевали в своё время Пётр I и Екатерина II. Нормальные правители добавляли земли, а государственные преступники Ельцин и Горбачёв раздали их врагам», — напомнила Светлана Игнатова.

«В каком веке чиновники США обитают? Видимо, бургеры с ГМО и прочие нитраты способствуют инволюции. У России выход к Чёрному морю с 18-го века. Даже если бы не было Крыма, была бы военная база в Новороссийске (где она и так есть) и в дружественной Абхазии», — рассуждает Денис.

«Я вот тоже читаю и не понимаю, как можно лишить Россию выхода в Средиземное море, когда у нас есть база в Новороссийске? Да, согласна, что база в Севастополе больше и что, действительно, киевский режим мог отказать в аренде, но лишить нас Черного и Средиземного морей они точно не могли. Робертсу не только историю нужно выучить, но и географию подтянуть», — соглашается Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс на своем сайте заявил, что до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы в Крыму. После государственного переворота Путин понял, что Россию могут лишить баз.

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