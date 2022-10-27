Рим, , 15:15 — REGNUM Мужчина, который обвиняется в международном терроризме и подстрекательстве к преступным действиям по мотивам расовой, национальной и религиозной дискриминации, арестован итальянскими полицейскими в городе Бари на юге страны. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба государственной полиции Италии.

Арест Publicdomainpictures.net

На опубликованной пресс-службой видеозаписи показаны найденные у арестованного при обыске оружие, железные дубинки, фотографии Гитлера и многочисленные предметы с нацистской символикой.

Также указывается постановление об аресте было вынесено судом по предварительному расследованию, начатому в 2021 году полицией Бари и центральной Службой по противодействию экстремизму и терроризму в рамках работы по выявлению ультраправых экстремистских организаций.

При этом уточняется, что в ходе расследования спецподразделения выявили мужчину, осуществлявшего в мессенджере Телеграм пропаганду антисемитских и неонацистских взглядов и расклеивавшего на улицах города листовки на тему «превосходства белой расы».

Кроме того, отмечается, что, по данным правоохранителей, арестованный был членом действующей в США неонацистской военизированной группировке белых «супрематистов» The Base («Основа»), собравшим в Италии небольшую группу сторонников для совершения акций насилия.

В то же время, полицейские обратили схожесть взглядов в изъятых у арестованного материалов со взглядами 18-летнего американца Пейтона Гендрона, застрелившего 14 мая 2022 года десять чернокожих жителей США в супермаркете города Буффало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бурятии вынесен приговор по делу об осквернении могилы ветерана Великой Отечественной войны и призывах к экстремизму.