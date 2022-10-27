Тирасполь, 27 октября 2022, 15:13 — REGNUM Кишинёв с 2018 года начал делать паузы в переговорах с Тирасполем, а с 2019 года начал «торпедировать» их. Об этом 27 октября на телеканале «Первый Приднестровский заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Он прокомментировал обращение Молдавии к Приднестровью с просьбой провести переговоры по поводу сокращения экспорта электроэнергии из ПМР. Игнатьев отметил, что долгое время призывы приднестровской стороны о переговорах игнорировали.
«Это всё системное отражение неготовности молдавской стороны к серьёзному диалогу с Приднестровьем. Им проще создавать проблемы, чем снимать их и идти навстречу», — сказал Игнатьев.
Он призвал снижать напряжение, а не наращивать его. Глава МИД ПМР сообщил, что Тирасполь согласится на переговоры, но на них будут обсуждать и повестку, которую посчитает нужной Тирасполь.
Напомним, власти Молдавии, воспользовавшись тек, что Киев закрыл границу с Приднестровьем, устроили блокаду. Были введены ограничения на импорт в ПМР удобрений, сырья, а также жизненно важных товаров, в том числе медикаментов. С этой недели Приднестровье вдвое сократило поставки электроэнергии в Молдавию из-за нехватки газа, вызванной решением Киева сократить объёмы транспортировки газа по территории б. УССР.
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