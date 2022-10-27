Тирасполь, 27 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Кишинёв с 2018 года начал делать паузы в переговорах с Тирасполем, а с 2019 года начал «торпедировать» их. Об этом 27 октября на телеканале «Первый Приднестровский заявил министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Официальный сайт президента ПМР Виталий Игнатьев

Он прокомментировал обращение Молдавии к Приднестровью с просьбой провести переговоры по поводу сокращения экспорта электроэнергии из ПМР. Игнатьев отметил, что долгое время призывы приднестровской стороны о переговорах игнорировали.

«Это всё системное отражение неготовности молдавской стороны к серьёзному диалогу с Приднестровьем. Им проще создавать проблемы, чем снимать их и идти навстречу», — сказал Игнатьев.

Он призвал снижать напряжение, а не наращивать его. Глава МИД ПМР сообщил, что Тирасполь согласится на переговоры, но на них будут обсуждать и повестку, которую посчитает нужной Тирасполь.

Напомним, власти Молдавии, воспользовавшись тек, что Киев закрыл границу с Приднестровьем, устроили блокаду. Были введены ограничения на импорт в ПМР удобрений, сырья, а также жизненно важных товаров, в том числе медикаментов. С этой недели Приднестровье вдвое сократило поставки электроэнергии в Молдавию из-за нехватки газа, вызванной решением Киева сократить объёмы транспортировки газа по территории б. УССР.