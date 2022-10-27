Москва, , 15:13 — REGNUM Антироссийские заявления со стороны официальных лиц Молдавии не останутся без реакции Москвы, заявила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Здание МИД России Culture.ru

По ее словам, акции протеста в Молдавии и их подавление сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц республики. При этом данная риторика «граничит с откровенной русофобией».

Также дипломат отреагировала на призывы ряда депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» признать Россию «террористическим режимом».

«Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что партия «Действие и солидарность» (ПДС), ставшая правящей в Молдавии и президент страны Майя Санду, основавшая эту партию, пришли к власти под лозунгами о европейских ценностях, а теперь устанавливают диктатуру.

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