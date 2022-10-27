Москва, 27 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Антироссийские заявления со стороны официальных лиц Молдавии не останутся без реакции Москвы, заявила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, акции протеста в Молдавии и их подавление сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц республики. При этом данная риторика «граничит с откровенной русофобией».

Также дипломат отреагировала на призывы ряда депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» признать Россию «террористическим режимом».

«Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что партия «Действие и солидарность» (ПДС), ставшая правящей в Молдавии и президент страны Майя Санду, основавшая эту партию, пришли к власти под лозунгами о европейских ценностях, а теперь устанавливают диктатуру.

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