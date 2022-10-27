Шахтёрск, ДНР, 27 октября 2022, 15:12 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ нефтебазы и железнодорожной станции в Шахтёрске Донецкой Народной Республике произошло возгорание топлива, ранены люди. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР 27 октября.
В результате обстрела киевскими боевиками ранения получили четыре мирных жителя. Им оказывается медицинская помощь.
ИА REGNUM сообщало, что возгоранию присвоен третий ранг сложности. К месту происшествия следуют 16 пожарных автоцистерн, специализированная техника и пожарный поезд.
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