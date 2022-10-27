Москва, , 15:09 — REGNUM На самом деле, говорить о полном запрете на проведение сделок с акциями и долями иностранных граждан в российских банках не совсем верно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Деньги Images Money

«Продать доли в банках из списка все же будет можно, но для этого потребуется личное одобрение президента РФ.

Ключевую роль здесь будет играть то, кем является потенциальный покупатель — если он будет из дружественной страны, или это будет какой-то крупный российский инвестор, устраивающий власти, получить разрешение на сделку, думаю, будет не очень сложно.

В целом, это позитивно для банковского сектора, поскольку появилась какая-то ясность с продажей «дочек» зарубежных банков.

Что касается возможного расширения списка банков с долями иностранцев, то в этом нет необходимости, поскольку в него включены все значимые иностранные игроки.

Сделки с остальными финорганизациями, у которых есть небольшие (более 1%) доли владения недружественных нерезидентов, также возможны — после согласования с правительственной комиссией», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 45 банкам с акциями и долями иностранных граждан из недружественных государств временно запрещено совершать сделки. Таково распоряжение президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: В России 45 банкам с долями иностранцев запретили проводить сделки