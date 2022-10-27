Дамаск, 27 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Теракт с городе Шираз на юге Ирана организован властями США, считают в МИД Сирии. Соответствующее заявление сирийское дипломатическое ведомство распространило 27 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

Атаку на мавзолей Шах-Черах в Ширазе в Дамаске назвали «трусливым нападением» и категорически осудили. Этот случай показал, что терроризм стал одним из главных орудий в руках политического руководства США, говорится в заявлении.

«Американская сторона использует теракты как средство дестабилизации государств для дальнейшего подчинения их своей воле», — подчеркнули в сирийском МИД.

Ведомство заявило об абсолютной солидарности с Ираном «в борьбе с терроризмом и заговорщиками» и выразило соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября трое неизвестных открыли огонь по людям в мавзолее Шах-Черах в Ширазе в иранской провинции Фарс. Двое из них задержаны, третьего разыскивают. В результате теракта погибли 15 человек, ещё 27 получили ранения.

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