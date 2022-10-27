Курск, 27 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Утечка жидкости для добавления в газ стала причиной неприятного запаха на Магистральном проезде в Курске 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Курской области.

Пресс-служба администрации Курской области Администрация Курской области

«После распространения информации о нештатной ситуации на Магистральном проезде в Курске на место выехала оперативная группа городского управления по делам ГО и ЧС», — сообщили в администрации.

По предварительным данным, причиной запаха стала утечка технической жидкости, используемой в качестве добавления в газ, чтобы бесцветный газ имел запах. Инцидент не несёт угрозу здоровью жителей, заверили власти.

Сообщения об удушливом запахе ранее появились в социальных сетях. По данным местных СМИ, из-за запаха по домам распустили учащихся двух курских школ.