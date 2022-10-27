Рыбинск, Ярославская область, 27 октября 2022, 15:42 — REGNUM Рыбинск Ярославской области не выполнил план по частичной мобилизации, этим вызвана массовая раздача повесток у проходной завода «Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал на заседании муниципального совета 27 октября. Об этом сообщает «Рыбинская неделя».
26 октября сотрудников на выходе с завода встречали полицейские и представители военкомата. Проходную взяли в оцепление, а выходящим работникам выдавали повестки. Ситуация вызвала большой резонанс.
В муниципальном совете Рыбинска есть представитель предприятия, начальник отдела социального развития АО «ОДК Газовые турбины» Светлана Соколова. На заседании совета она выразила своё недовольство сложившейся ситуацией.
Разъяснять причины пришлось главе Рыбинска Дмитрию Рудакову.
Соколова сказала, что на предприятии понимают необходимость мобилизации. Рудаков же говорит, что директору предприятия вручили повестки, но «когда руководитель говорит, что лучше штраф получить, значит необходимо нести ответственность за это».
Глава города заметил, что ничего жесткого в действиях полиции и представителей военкомата 26 октября не было.
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