Рыбинск, Ярославская область, , 15:42 — REGNUM Рыбинск Ярославской области не выполнил план по частичной мобилизации, этим вызвана массовая раздача повесток у проходной завода «Газовые турбины» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Об этом глава Рыбинска Дмитрий Рудаков рассказал на заседании муниципального совета 27 октября. Об этом сообщает «Рыбинская неделя».

Проходная завода, взятая в оцепление. yarnews.net

26 октября сотрудников на выходе с завода встречали полицейские и представители военкомата. Проходную взяли в оцепление, а выходящим работникам выдавали повестки. Ситуация вызвала большой резонанс.

В муниципальном совете Рыбинска есть представитель предприятия, начальник отдела социального развития АО «ОДК Газовые турбины» Светлана Соколова. На заседании совета она выразила своё недовольство сложившейся ситуацией.

«Оцепление происходило на глазах жителей микрорайона Волжский. Люди шли к своим семьям после трудового дня, работники предприятия не являются уклонистами, никуда не бегают, а их ловили, как зайцев у проходных на глазах у всего города. Это ставит под удар репутацию коллектива крупного предприятия Рыбинска», — высказалась о ситуации начальник отдела социального развития АО «ОДК Газовые турбины» Светлана Соколова.

Разъяснять причины пришлось главе Рыбинска Дмитрию Рудакову.

«Проблемы есть, и главная из них — это недоукомплектованность на сегодняшний день. Рыбинск на данный момент не выполнил половину цифры по мобилизации, при том, что цифры по городу с учетом его специфики, касающейся наличия оборонных предприятий, были снижены. Ряд предприятий занял позицию противоположную интересам мобилизации. Наиболее жесткую позицию из всех заняло руководство ОДК «Газовые турбины». Повестки на предприятии не вручаются», — рассказал Дмитрий Рудаков.

Соколова сказала, что на предприятии понимают необходимость мобилизации. Рудаков же говорит, что директору предприятия вручили повестки, но «когда руководитель говорит, что лучше штраф получить, значит необходимо нести ответственность за это».

Глава города заметил, что ничего жесткого в действиях полиции и представителей военкомата 26 октября не было.

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