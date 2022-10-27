Москва, 27 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания жителей РФ могут сохраниться на достаточно высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

«Можно предположить, что в условиях вероятного сохранения напряженной военно-политической обстановки, возможного нарастания сложностей экономического характера, необходимостью экономии в условиях сокращающихся бюджетных доходов и роста расходов на оборонный комплекс сохранятся и инфляционные ожидания населения как в конце 2022 года, так и в 2023 году, — сказал Мастеров. — Тем более нельзя исключать и реального усиления инфляции в условиях роста дефицита импортной продукции, накапливания негативного эффекта от нарушения экономических отношений со многими зарубежными странами, а также под влиянием различных сезонных факторов».

По его словам, следует также учитывать и крайне негативные общемировые тенденции, связанные с усугублением проблемы инфляции, которые так или иначе будут затрагивать российскую экономику и способствовать сохранению инфляционных ожиданий населения РФ на достаточно высоком уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров предположил, что граждане РФ опасаются, что заявления об экономике РФ, справляющейся с мощным санкционным воздействием, не соответствуют реальному положению дел.