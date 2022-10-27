Москва, , 15:05 — REGNUM Минвостокразвития ожидает принятия закона о северном завозе в 2023 году, нормы заработают в 2024 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября, об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков Minvr.gov.ru

«Завтра, 28 октября, ожидаем заключение Минюста и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, после чего будет внесен в правительство, и до конца февраля рассчитываем внести законопроект в Государственную думу», — сказал министр.

«Рассчитываем, что детальная проработка до внесения обеспечит ритмичное прохождение законопроекта через чтение Государственной думой, принятие закона в 2023 году с тем, чтобы с 2024 года мы жили по новым правилам, по новому закону», — отметил также Чекунков.

Законопроект предполагает, в частности, создание единого морского оператора северного завоза.

«Предварительно считаем, что компания «Росатом» может выполнять эти функции, но работаем со всеми участниками рынка сейчас», — пояснил Чекунков.

Он также отметил, что законопроект о северном завозе учитывает опыт реализации плана развития Северного морского пути (СМП).

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