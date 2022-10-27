Москва, , 15:05 — REGNUM Жители РФ опасаются, что заявления об экономике РФ, справляющейся с сильным санкционным давлением, не соответствуют действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал информацию о том, что в России продолжают расти инфляционные ожидания.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Рост инфляционных ожиданий жителей РФ объясняется несколькими причинами, — сказал Мастеров. — Даже спустя более чем полгода после резкого инфляционного скачка весной 2022 года, болезненно сказавшегося на доходах и покупательной способности граждан, можно говорить о сохранении соответствующего психологического эффекта у значительной части населения. Покупательная способность населения снижена, что негативно отражается на настроениях населения, а также на соответствующих ожиданиях, в том числе в части динамики инфляции».

Кроме того, как пояснил Мастеров, сказываются последствия санкций, выразившиеся в значительной деградации международных экономических отношений, затруднении логистики, уходе ряда зарубежных компаний с российского рынка.

«Среди населения могут господствовать ожидания о сужении ассортимента импортной продукции и о возможных наценках на продукцию, поставляемую в рамках схем параллельного импорта, — отметил экономист. — Еще один фактор — сама геополитическая ситуация, связанная с значительной неопределенностью, крупными потрясениями, включая обострение военно-политической обстановки, объявление частичной мобилизации, активизирует среди населения историческую память, связанную с потрясениями 1990-х, когда различные социальные и политические пертурбации также сопровождались резким ухудшением экономической обстановки в стране и трудно контролируемой инфляцией».

Также, по мнению Мастерова, не стоит забывать, что российские граждане склонны скептически относиться к заявлениям представителей власти.

«Население опасается, что заявления об экономике РФ, справляющейся с сильным санкционным давлением, не соответствуют действительности и в ближайшее время может произойти резкое ухудшение экономической ситуации, сопровождающееся резким ростом цен», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил, стоит ли доверять прогнозам Минэкономразвития РФ по росту инфляции.

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