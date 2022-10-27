Москва, , 15:03 — REGNUM В настоящее время инфляция ускоряется в большинстве развитых и развивающихся стран — и Россия здесь не стала исключением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал позицию Министерства экономического развития РФ, которое считает актуальным прогноз по инфляции в РФ на 2022 год в 12,4%.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Прогноз Министерства экономического развития выглядит очень оптимистичным, — констатировал Ковригин. — Сейчас мы наблюдаем ускорение инфляции в большинстве развитых и развивающихся стран, и Россия — не исключение. Основным видом инфляции сегодня является инфляция предложения. Её причины — резкий рост издержек производителя из-за затрат на сырьё, трудности перестройки производственных и логистических цепочек при таких геополитических проблемах, повышение издержек на международные транзакции в разных валютах».

Ковригин призвал не забывать, что в среднегодовом выражении инфляция в России в 2022 году ускорялась до 20%.

«Осенью начался процесс торможения роста цен. Это закономерно: на рынок вышел новый урожай. Спустя полгода после разрыва бизнес-отношений с партнёрами из западных стран некоторые наши производители, хоть с трудом, но сумели наладить отношения с Востоком», — сказал Ковригин.

Однако, как полагает экономист, прогноз Минэкономразвития, несмотря на его оптимистичность, вполне имеет шанс сбыться.

«Но во многом этому будет способствовать не заметное улучшение условий для развития производства, а сокращение внутреннего спроса, которое мы сейчас тоже наблюдаем. Не думаю, что по итогам года показатель инфляции выйдет за пределы 14%», — подытожил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам осени 2022 года в РФ не произойдет особых изменений в инфляционных ожиданиях населения.

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